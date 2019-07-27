На месте схождения с рельсов цистерн под Витебском восстановили движение поездов

По информации МЧС, последствия железнодорожной аварии полностью ликвидированы, движение поездов восстановлено.

Фото: МЧС

Вечером 24 июня сошли с рельсов 15 цистерн со сжиженным газом, входивших в состав грузового поезда Витебск — Минск. В одной из цистерн была обнаружена утечка. Утром 25 июля ее ликвидировали. Вечером того же дня цистерну полностью опорожнили и поставлили на колесные пары.

После этого спасатели и работники железной дороги приступили к установке на колесные пары других сошедших с рельсов цистерн. Эту работу завершили вечером 26 июля. Восстановительному поезду предстояло привести в порядок около 150 метров поврежденных рельсов.