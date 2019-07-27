На Аляске утонула супруга белорусского оппозиционера

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Белорусы добрались до заброшенного автобуса на Аляске, прославившегося благодаря книге Джона Кракауэра и одноименному фильму «В диких условиях». Девушка погибла на обратной дороге, при попытке переправиться через реку Текланика.

Петр Маркелов. Фото: Сергей Балай, Naviny.by

О гибели 24-летней белоруски первой сообщила местная газета The Fairbanks Daily News-Miner. Маркелов подтвердил БелаПАН, что речь идет о нем и его супруге. «Все наши вещи утонули», — сказал он. Активист еще находится на территории США. В ближайшее время он обещал рассказать подробности случившегося.


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Петр Маркелов родился в Молодечно, с шести лет живет в Минске. Пятиклассником распространял наклейки с призывом идти на Плошчу-2006. В 2016-м возглавлял инициативную группу Алеся Логвинца, после вместе с политиком организовал инициативу «Дзея». Петр также создал сайт kurapaty.by. Является активистом инициативы Legalize Belarus.
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Тэги: белорусская оппозиция Legalize Belarus Беларусь-США Аляска Персона: Петр Маркелов Вероника Никонова

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