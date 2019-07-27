В приют отправили ребенка из Бреста, который 15 часов провел с матерью в закрытой машине

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Четырехлетний Декстер будет находиться в брестском приюте до суда о расторжении брака, который назначен на 6 августа.

Такое решение приняли органы опеки администрации Московского района Бреста, сообщает TUT.by.

Отец ребенка гулял с ним вечером 25 июля, но на автомобиле с российским номером подъехала мать мальчика и усадила того в салон. Мужчина пытался остановить машину, в итоге у него случился конфликт с водителем, который применил перцовый баллончик и допустил наезд при попытке уехать.

Женщина оставалась с мальчиком в автомобиле более 15 часов.
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Тэги: детский приют развод Город: Брест

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