На ЧМ по плаванию произошла трагедия, есть погибшие

В южнокорейском городе Кванджу обрушился навесной этаж в одном из ночных клубов, где отдыхали спортсмены.

Об этом сообщил исполнительный директор сборной США по водному поло Кристофер Рэмзи, передает ABC News .

В результате происшествия погибли два гражданина Южной Кореи. От десяти до семнадцати человек, в том числе участники соревнований, пострадали. Известно, что травмы получили два пловца из США, два — из Новой Зеландии, а также еще по одному спортсмену из Нидерландов, Италии и Бразилии.

Предположительно, конструкция не выдержала веса находившихся на ней гостей.