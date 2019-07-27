На ЧМ по плаванию произошла трагедия, есть погибшие
В южнокорейском городе Кванджу обрушился навесной этаж в одном из ночных клубов, где отдыхали спортсмены.
Об этом сообщил исполнительный директор сборной США по водному поло Кристофер Рэмзи, передает
В результате происшествия погибли два гражданина Южной Кореи. От десяти до семнадцати человек, в том числе участники соревнований, пострадали. Известно, что травмы получили два пловца из США, два — из Новой Зеландии, а также еще по одному спортсмену из Нидерландов, Италии и Бразилии.
Предположительно, конструкция не выдержала веса находившихся на ней гостей.