На ЧМ по плаванию произошла трагедия, есть погибшие

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В южнокорейском городе Кванджу обрушился навесной этаж в одном из ночных клубов, где отдыхали спортсмены.

Об этом сообщил исполнительный директор сборной США по водному поло Кристофер Рэмзи, передает ABC News.

В результате происшествия погибли два гражданина Южной Кореи. От десяти до семнадцати человек, в том числе участники соревнований, пострадали. Известно, что травмы получили два пловца из США, два — из Новой Зеландии, а также еще по одному спортсмену из Нидерландов, Италии и Бразилии.

Предположительно, конструкция не выдержала веса находившихся на ней гостей.
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Тэги: водные виды спорта ночной клуб Южная Корея Персона: Кристофер Рэмзи Город: Кванджу

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