«Лада», «Рено» и «Фольксваген» продали больше всего авто в Беларуси

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Автомобильная ассоциация «БАА» опубликовала статистику по объемам продаж брендов за первое полугодие 2019 года.

На территории Беларуси продали 8828 новых автомобилей LADA (27,65% рынка), 6200 — Renault, 3558 — VW, 3087 — Geely, 1792 — Skoda, всего — 31 928.

Самыми популярными моделями стали LADA Vesta, VW Polo Sedan, Renault Logan, Geely ATLAS, LADA XRAY, Renault Sandero Stepway, Kia Rio Sedan, LADA Granta, LADA Largus, Renault Duster.

По итогам 2018 года лидером стал Renault (11 310 авто). Российский бренд был вторым (10 481).
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Тэги: Lada Renault БАА продажа автомобилей

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