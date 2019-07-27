В Новополоцке избили сторожа кафе и ограбили заведение

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Несколько человек избили ночью 26 июля 70-летнего сторожа летнего кафе, а потом вынесли оттуда алкоголь и продукты.

По сообщению УВД Витебского облисполкома, компания парней приобрела в ночном магазине по просьбе несовершеннолетних спиртное. После совместной пьянки, проходя мимо расположенного неподалеку летнего кафе, у них возник конфликт со сторожем.

Подозреваемых задержали: ими оказались 15-ти и 27-летние новополочане и 17-летний житель Бешенковичского района. На них завели уголовное дело.
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Тэги: ограбление нападение избивание пьянство Город: Новополоцк

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