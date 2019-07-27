Полуторагодовалая минчанка ушла от родителей в деревне

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Ребенок прошел в одиночку километр по полю в Ветковском районе.

По информации областного УВД, семейная пара из Минска приехала в деревню Хальч в гости к родственникам. Родители вместе с тремя детьми пошли 26 июля отдыхать на реку Сож недалеко от деревни. Младшая дочка исчезла из виду примерно в 19:30.

Родители пытались искать малышку самостоятельно, но безуспешно. Спустя 20 минут они позвонили в МЧС. В километре от места отдыха девочку нашел оперуполномоченный отдела уголовного розыска. Она шла по дороге к деревне.
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Тэги: МЧС пропал ребенок Город: Ветка

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