Бывшему Дому губернатора в Минске частично вернут исторический облик

На площади Свободы началась реконструкция с реставрацией примыкающего к Мариинскому костелу здания, которое перестроили в 1968 году.

Источник: facebook.com/r.zabiela

Здание выглядит, будто построено в СССР, но оно 17 века, когда иезуиты построили двухэтажную школу. Внутри также размещались Народный секретариат БНР, ЦИК и Совнарком БССР, музыкальная гимназия-колледж.

Иторическое здание включили в государственную инвестпрограмму на 2019 год, на него предусмотрено выделить 1,5 миллиона рублей, в 2020-м — 7,5 миллиона рублей. Сметная стоимость указана в ценах 2017 года. В июле начались активные работы.

На объекте воссоздадут фрагмент фасада XVIII-XIX веков, добавят элементы лепнины, поменяют окна со стороны площади. Но надстроенные в 1960-х годах этажи оставят. После окончания реконструкции в здании продолжит работу Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки.