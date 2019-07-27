Игрока НБА убила жена ради страховки в миллион долларов

Бывшая супруга центрового Национальной баскетбольной ассоциации Лоренцена Райта получила 30 лет тюрьмы за соучастие в предумышленном убийстве своего мужа.

Шерра Райт призналась в убийстве спустя девять лет после произошедшего, сообщает New York Post .

Лоренцен Райт был найдем мертвым в июле 2010 года в лесном массиве неподалеку от дома бывшей жены в Мемфисе, на теле 34-летнего атлета были многочисленные огнестрельные ранения. Следствие выяснило, что Шерра давно планировала убийство Лоренцена ради получения страховых выплат в размере миллиона долларов. После первой неудачной попытки она уговорила помочь ей некого Билли Тернера, с которым баскетболист ходил вместе в церковь.

Шерра пошла на сделку с прокурором и признала вину. По итогам судебного заседания оба подсудимых были признаны виновными в убийстве первой степени, Райт получила 30-летний срок. Через девять лет у нее будет возможность получить условно-досрочное освобождение.