Арт-объект в память о трамвае создали на улице Октябрьской в Минске
Новый арт-объект художник Андрей Бусел сделал во дворе Галереи современного искусства «Ў» (улица Октябрьская, 19).
Размеры работы примерно 12 на 5 метров. Это не граффити, а фотоколлаж, сообщает
Автор сфотографировал исторический трамвай в музее и обработал снимок. Люди взяты с фотографий Саши Скуки, сделанных на Комаровке.
По словам Андрея, в ближайшие недели на Октябрьской появится еще одна его работа, посвященная трамваям, — уже в рамках фестиваля Vulica Brazil.
По самой улице Октябрьской трамваи не ходят с 2015 года. Сначала транспортники сообщали, что линию реконструируют, потом заявили, что в этом нет смысла.