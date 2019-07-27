Арт-объект в память о трамвае создали на улице Октябрьской в Минске

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Новый арт-объект художник Андрей Бусел сделал во дворе Галереи современного искусства «Ў» (улица Октябрьская, 19).

Андрей Бусел на фоне своей работы во дворе Галереи «Ў». Фото: TUT.by

Размеры работы примерно 12 на 5 метров. Это не граффити, а фотоколлаж, сообщает TUT.by.

Автор сфотографировал исторический трамвай в музее и обработал снимок. Люди взяты с фотографий Саши Скуки, сделанных на Комаровке.

По словам Андрея, в ближайшие недели на Октябрьской появится еще одна его работа, посвященная трамваям, — уже в рамках фестиваля Vulica Brazil.

По самой улице Октябрьской трамваи не ходят с 2015 года. Сначала транспортники сообщали, что линию реконструируют, потом заявили, что в этом нет смысла.
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Тэги: Галерея Ў арт-объект улица Октябрьская трамвай Vulica Brazil Персона: Андрей Бусел Город: Минск

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