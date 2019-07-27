Лукашенко присудил орден спасшему солдата в Печах офицеру

Президент Беларуси наградил орденом «За личное мужество» офицера, который спас солдата на занятиях по огневой подготовке, когда тот уронил гранату в окоп.

Командир учебной мотострелковой роты 72-го объединенного учебного центра Дмитрий Филипович удостоен ордена «За личное мужество», сообщили в пресс-службе Минобороны. Он спас рядового Павла Ботяновского 14 марта, отбросив гранату и закрыв собой солдата.

Накануне Лукашенко подписал указ № 275 о присуждении государственных наград: медали и ордена получили более 80 представителей различных сфер деятельности.