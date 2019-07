Оршанец Павел Ш., автор канала The road to the film, спустился ночью 27 июля в канализационный коллектор, чтобы снять новый ролик.

Фото: 78.ru

По информации 78.ru , 40-летний белорус погиб вместе со знакомым диггером Алексеем.

Павел получил в 2017 году серебряную кнопку от YouTube. Такую награду администрация сервиса вручает тем, кто смог собрать 100 тысяч подписчиков. Сейчас на канал The road to the film («Дорога к фильму») подписаны более полумиллиона.