В Борисове сбежал арестованный, его нашли спустя день

Вечером 26 июля во время проведения следственных действий сбежал 29-летний местный житель Виталий Мазаник, задержанный по подозрению в совершении краж.

По сообщению пресс-службы МВД, на розыск сбежавшего подняли весь личный состав Борисовского РУВД, оперативников и областной ОМОН.

Оказалось, что фигурант пришел на ночлег к знакомому, который живет в частном секторе Борисова. Беглеца задержали днем 27 июля. Сейчас он находится в городском ИВС.