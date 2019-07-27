В Борисове сбежал арестованный, его нашли спустя день

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Вечером 26 июля во время проведения следственных действий сбежал 29-летний местный житель Виталий Мазаник, задержанный по подозрению в совершении краж.

По сообщению пресс-службы МВД, на розыск сбежавшего подняли весь личный состав Борисовского РУВД, оперативников и областной ОМОН.

Оказалось, что фигурант пришел на ночлег к знакомому, который живет в частном секторе Борисова. Беглеца задержали днем 27 июля. Сейчас он находится в городском ИВС.
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Тэги: розыск беглец кража Персона: Виталий Мазаник Город: Борисов

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