Водитель фуры сбил женщину с коляской в Горках

Смертельный наезд произошел 27 июля на пешеходном переходе по улице Бруцеро-Ерофеевской.

По информации пресс-службы МВД, 42-летний местный житель, водитель автопоезда MAN, поворачивал направо на разрешающий сигнал светофора, но в этот момент дорогу переходила 66-летняя женщина с детской коляской.

От полученных при наезде травм женщина погибла. В коляске находился ее внук 2018 года рождения. Ребенка госпитализировали, опасности для его жизни нет.