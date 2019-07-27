Водитель фуры сбил женщину с коляской в Горках

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Смертельный наезд произошел 27 июля на пешеходном переходе по улице Бруцеро-Ерофеевской.

По информации пресс-службы МВД, 42-летний местный житель, водитель автопоезда MAN, поворачивал направо на разрешающий сигнал светофора, но в этот момент дорогу переходила 66-летняя женщина с детской коляской.

От полученных при наезде травм женщина погибла. В коляске находился ее внук 2018 года рождения. Ребенка госпитализировали, опасности для его жизни нет.
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Тэги: фура коляска ДТП Город: Горки

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