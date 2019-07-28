Житель Мозыря, угрожая пистолетом, похитил две бутылки пива

Уголовное дело по факту разбойного нападения возбуждено в отношении 30-летнего жителя Мозыря.







Вечером 27 июля подозреваемый и два его приятеля подошли к супермаркету со стороны разгрузки товара. Молодой человек, угрожая грузчику пневматическим пистолетом, открыто похитил две пластиковые бутылки с пивом.

Когда грабитель скрылся, работник магазина нажал тревожную кнопку. И уже через 15 минут сотрудники Департамента охраны задержали нападавшего — неподалеку от магазина вся троица спокойно пила похищенное пиво.