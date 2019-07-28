Белорусы стали еще больше покупать алкоголя

Через розничную торговую сеть за шесть месяцев текущего года, по данным Белстата, реализовано алкогольных напитков и пива на 1,8 млрд рублей. Это 8,6% розничного товарооборота торговли.

Всего в абсолютном алкоголе продано 3 млн 598,2 тыс. дал алкогольных напитков и пива. Рост составил 3,2%, сообщает БелаПАН.

Продажа водки в натуральном выражении в первом полугодии 2019 года увеличилась на 1,1% — продано 4 млн 216,2 тыс. дал водки, ее доля в общем объеме продаж алкоголя составила 46,9% (в первой половине 2018 года — 47,9%).

Пива продано 19 млн 37,4 тыс. дал, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Доля этого напитка в общем объеме продаж алкоголя составила 21,2% (в первом полугодии 2018-го — 20,9%).

Ликеров и ликеро-водочных изделий реализовано 731 тыс. дал (на 19% больше), виноградных вин — 1 млн 876,5 тыс. дал (на 2,8% больше), плодовых вин — 2 млн 346,3 тыс. дал (на 2,7% меньше). Плодовые вина заняли 11,7% в объеме продажи алкогольной продукции (12,4%).

Коньяков, коньячных изделий и бренди продано 31,1 тыс. дал (на 19,8% больше), игристых вин, включая шампанское, — 753,3 тыс. дал (на 4,6% больше), слабоалкогольных напитков — 643,7 тыс. дал (на 24,2% больше).