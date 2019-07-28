Потерявшийся под Гомелем пожилой грибник найден живым

Почти сутки длились поиски 75-летнего жителя Гомеля Василия Громыко, который рано утром 26 июля ушел в лес за грибами, но домой не вернулся.

От родственников было известно, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

На поиски выехали волонтеры отряда «Симуран» из Гомеля, Жлобина и Рогачева, к которым присоединились жители деревни Прибор, военнослужащие в/ч 5525, сотрудники милиции и МЧС.

Поиски длились всю ночь и большую часть субботы. Около четырех часов вечера Василий Васильевич был найден и передан в руки медицинских работников.