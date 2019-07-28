Умер известный российский журналист Владимир Кара-Мурза

Утром 28 июля в возрасте 59 лет умер известный российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Кара-Мурза. Об этом сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 28 июля 2019 г.

Владимир Кара-Мурза родился 24 октября 1959 года в Москве. В 1981 году окончил исторический факультет МГУ по специальности «преподаватель истории новейшего времени». На телевидение попал в 1992 году. Работал с Евгением Киселевым на «Останкино», в 1993-м вместе с ним перешел на только созданный канал НТВ, где работал корреспондентом и ведущим авторских программ.

В 1996 году удостоен премии Союза журналистов России «Золотое перо России».

После перехода НТВ под контроль «Газпрома» ушел с канала. Работал на ТНТ и «ТВ-6». После закрытия «ТВ-6» в январе 2002-го перешел на канал ТВС, который начал вещать на «шестой кнопке». ТВС был отключен от эфира по распоряжению Министерства печати в июне 2003 года, а уже в августе Кара-Мурза начал вести программу «Сейчас в России» на телеканале RTVi. В 2011-2012 годах вел авторскую передачу на Сетевом общественном телевидении.

Параллельно с телевидением работал на радио. Его передачи выходили на «Эхе Москвы» и «Свободе». Вел колонку в газете «Собеседник».

Владимир Кара-Мурза был одним из критиков политики Владимира Путина. В 2004 году стал одним из создателей оппозиционного «Комитета-2008». В 2018 году был доверенным лицом Григория Явлинского на президентских выборах.