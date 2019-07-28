В Чечерском районе лжесотрудница санэпидемстанции «оштрафовала» магазин на 45 рублей

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Милиция разыскивает девушку, которая подозревается в мошенничестве.

Днем 26 июля девушка зашла в магазин «Товары для дома» в деревне Залесье Чечерского района и представилась работником областного центра гигиены и эпидемиологии.

Девушка провела проверку магазина и выявила нарушения, которые подлежат штрафу в сумме 45 рублей. Работник магазина передала деньги девушке, и та покинула торговый объект.

При этом каких-либо документов, подтверждающих факт проведения проверки или уплаты штрафа, девушка не оставила.

Приметы неизвестной: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, была одета в джинсовые шорты и майку без рукавов белого цвета с рисунком.
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Тэги: мошенничество Город: Чечерск

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