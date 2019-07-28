В помощь семье Ники Никоновой собрано уже более 16 тысяч долларов

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Уже более 16 тысяч долларов собрано в помощь семье Ники Никоновой — белорусского режиссера, трагически погибшей 25 июля на Аляске.

Деньги собираются в первую очередь для того, чтобы покрыть расходы на перелет родственников Ники в США и организацию похорон.

Ника Никонова и ее супруг Петр Маркелов, активист инициативы Legalize Belarus, путешествовали по Аляске. Мужем и женой они стали только 1 июля.

Никонова погибла при попытке переправиться через реку Текланика. В реке были потеряны все документы, телефоны, банковские карты и деньги.

Средства в помощь семье Ники Никоновой собирают через платформу GoFundMe.
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Тэги: погибла белоруска Персона: Вероника Никонова Петр Маркелов

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