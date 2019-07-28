В помощь семье Ники Никоновой собрано уже более 16 тысяч долларов
Уже более 16 тысяч долларов собрано в помощь семье Ники Никоновой — белорусского режиссера, трагически погибшей 25 июля на Аляске.
Деньги
Ника Никонова и ее супруг Петр Маркелов, активист инициативы Legalize Belarus, путешествовали по Аляске. Мужем и женой они стали только 1 июля.
Никонова погибла при попытке переправиться через реку Текланика. В реке были потеряны все документы, телефоны, банковские карты и деньги.
Средства в помощь семье Ники Никоновой собирают через платформу