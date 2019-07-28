Витебская ГАИ остановила водителя, который, судя по базе, умер пять лет назад

Сотрудники Госавтоинспекции остановили у деревни Ананино Витебского района грузовой автомобиль, к документам водителя которого у инспекторов возникли вопросы.

Во-первых, водитель не был похож на человека с фотографии в правах. Во-вторых, проверка документа по базе данных показала, что данный житель Витебска умер пять лет назад.

Как выяснилось, водитель грузовика нашел права умершего человека на мусорке и решил воспользоваться ими, так как свое водительское удостоверение потерял еще в 2013 году, а восстановить не мог по причине хронического алкоголизма.

С правами умершего человека 59-летний витебчанин ездил больше года.