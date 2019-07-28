Соболенко и Азаренко сыграют на крупном турнире в Сан-Хосе

Арина Соболенко (10-й номер мирового рейтинга) и Виктория Азаренко (38) выступят на представительном турнире Mubadala Silicon Valley Classic в американском Сан-Хосе. Призовой фонд турнира составляет 876 тысяч долларов.

Соболенко «посеяна» под 2-м номеров и первый круг пропускает. Ее соперница по второму кругу определится в матче Мари Бузкова (92, Чехия) — Коко Вандевеге (626, США).

Некогда входившая в топ-10 мирового рейтинга 26-летняя Вандевеге возвращается на корт после девятимесячного перерыва, вызванного травмой. Теннисистка получила wild card от организаторов турнира.

Вандевеге встречалась с Соболенко в финале Кубка федерации в Минске в ноябре 2017 году и одержала победу.

Первой соперницей Виктории Азаренко станет одна из победительниц квалификации.

Азаренко выигрывала этот турнир в 2010 году, обыграв в финале россиянку Марию Шарапову, а в 2011-м стала победительницей в парном разряде вместе с россиянкой Марией Кириленко.

В реестр победительниц турнира в Сан-Хосе вписана фамилия еще одной белорусской теннисистки. Дважды парный разряд здесь выигрывала Наталья Зверева: в 1992 году с американкой Джиджи Фернандес и в 1998-м с еще одной теннисисткой из США Линдсей Дэвенпорт.