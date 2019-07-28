Компания молодежи попала в серьезное ДТП в Миорском райне
Компания молодежи из пяти человек попала в серьезное ДТП в Миорском районе.
Около восьми часов вечера на дороге Полоцк — Браслав автомобиль «Пежо 406» вылетел с дороги и несколько раз перевернулся.
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В результате аварии вся компания — две девушки и три парня, жители Новополоцка — были доставлены в медучреждение.
По предварительным данным, не все они были пристегнуты ремнями безопасности.
Накануне, 25 июля, в ДТП пострадала еще одна компания молодежи. В Слонисмком районе вылетела с дороги и врезалась в дерево «Тойота», за рулем которой был 16-летний подросток, а в салоне — еще шесть пассажиров в возрасте 13-16 лет: два парня и четыре девушки.