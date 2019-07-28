В Сенненском районе перевернулся «Форд», водителя выбросило из салона

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ДТП со смертельным исходом случилось 27 июля в Сенненском районе Витебской области.

Возле деревни Савиничи житель Витебска 1960 года рождения, управляя автомобилем «Форд Гэлэкси», на прямом участке дороги зацепил обочину и, выскочив на полосу встречного движения, перевернулся.

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности и его выбросило из салона автомобиля. От полученных травм он умер в районной больнице, сообщает telegram-канал «Милиция Витебщины».

 

 

Фото vk.com/vitebsk__jai
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Тэги: ДТП Город: Сенно

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