Группа «Би-2» намерена собрать 35 тысяч зрителей на своем концерте на минском стадионе «Динамо»

6 июня 2020 года на минском стадионе «Динамо» выступит популярная группа «Би-2».

В этот раз «Би-2» привезет программу NewBest, в которую войдут треки из альбома «Горизонт событий», а также все главные хиты группы.

Как сообщают организаторы, для шоу на стадионе «Динамо» будет применен новый подход к пространству концертной площадки. Границы сцены будут размыты, а каждый зритель с помощью технологии дополненной реальности может стать частью шоу.

Билеты на концерт стоимостью от 33 до 69 рублей уже поступили в продажу. Ожидается, что концерт соберет порядка 35 тысяч зрителей.

В прошлом году опен-эйр «Би-2 фест» в Бобруйске собрал 120 тысяч зрителей.