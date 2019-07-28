Официальный Киев назвал «циничной» поездку Дмитрия Медведева в Севастополь

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МИД Украины выразил протест в связи с поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Фото пресс-службы правительства России

28 июля Медведев в Севастополе присутствовал на параде кораблей в честь Дня военно-морского флота.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что визит Медведева на территории, которые Киев считает временно оккупированными Россией, не был согласован с властями Украины.

«Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель “визита” — участие в параде оккупационного флота России», — говорится в заявлении.

Киев заявил о недопустимости несогласованных с украинской стороной поездок российских официальных лиц на «территорию Украины в ее международно признанных границах».

Подобные поездки Киев называет «пренебрежением» принципами и нормами международного права, отмечает РБК.
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Тэги: Россия-Украина аннексия Крыма Персона: Дмитрий Медведев Город: Севастополь

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