Совладельца польской биткоин-биржи Bitmarket нашли в лесу с простреленной головой

Предпринимателя и совладельца недавно закрывшейся биржи Bitmarket Тобиаса Немиро нашли с простреленной головой в лесу поблизости города Ольштын.

Фото: Gazeta Agencja

Полиция ведет расследование, точные обстоятельства смерти пока не подтверждены. Однако польское издание Gazeta Wyborcza предполагает, что 44-летний Немиро мог совершить суицид.

Польский бизнесмен Адам Соча заявил в блоге, что незадолго до своей смерти Немиро написал ему письмо.

«Письмо было длинным. Похоже на то, что он попал в среду недобросовестных бизнесменов. Он назвал имена. Я не буду раскрывать его содержание из-за ведущегося расследования. Я направил это письмо в прокуратуру. Он также написал, что предоставит некоторые материалы, но не успел», — уточнил Соча.