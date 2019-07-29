Исламисты расстреляли 65 человек во время похорон в Нигерии

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На северо-востоке Нигерии в результате атаки боевиков исламистской группировки «Боко Харам» погибли по меньшей мере 65 человек, еще десять получили ранения.

По словам местных жителей и силовиков, исламисты атаковали людей на мотоциклах и в фургонах, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на представителя местных властей Мухаммеда Буламу.

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Как утверждает чиновник, 20 человек были убиты при нападении на похоронах, а остальные — при попытке преследовать исламистов. Он предполагает, что нападение стало местью за убийство местными жителями одиннадцати боевиков «Боко Харам» две недели назад.

Как отмечает издание, за почти девять лет нападений «Боко Харам» на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 20 тысяч человек, а два миллиона покинули свои дома.
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Тэги: Боко Харам Нигерия расстрел

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