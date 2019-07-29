Тело московской инста-блогерши нашли в чемодане

/ Мир
Просмотров: 869

Полиция не исключает причастность любовника к убийству. По предварительной версии, мотивом могла стать ревность.

Фото: instagram.com/katti_loves_life

В Москве в квартире было найдено обнаженное тело блогера Екатерины К., которая была дерматологом и практиковала сексуальное здоровье, сообщает «РЕН ТВ».

Родители Екатерины стали переживать, когда та перестала отвечать на их телефонные звонки. Они попросили арендодателя проверить квартиру. Именно хозяин квартиры в доме на улице Пырьева и обнаружил изрезанное тело в чемодане.

Девушка была студенткой медицинского вуза и вела блог в социальных сетях, в котором рассказывала об учебе и путешествиях. На ее аккаунте в Instagram было подписано 83 тысячи человек.

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: инстаграмм блогер Россия Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

В помощь бизнесу. 10 онлайн-сервисов для проверки контрагентов в России

В помощь бизнесу. 10 онлайн-сервисов для проверки контрагентов в России

Директор школы требует с блогера 5 тысяч рублей за «виртуальную атаку»

Директор школы требует с блогера 5 тысяч рублей за «виртуальную атаку»

В Гомеле судят блогера, вступившегося за многодетную мать

В Гомеле судят блогера, вступившегося за многодетную мать

Блогер Виталий Манько объявил голодовку в СИЗО

Блогер Виталий Манько объявил голодовку в СИЗО