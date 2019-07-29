Тело московской инста-блогерши нашли в чемодане

Полиция не исключает причастность любовника к убийству. По предварительной версии, мотивом могла стать ревность.

Фото: instagram.com/katti_loves_life

В Москве в квартире было найдено обнаженное тело блогера Екатерины К., которая была дерматологом и практиковала сексуальное здоровье, сообщает «РЕН ТВ» .

Родители Екатерины стали переживать, когда та перестала отвечать на их телефонные звонки. Они попросили арендодателя проверить квартиру. Именно хозяин квартиры в доме на улице Пырьева и обнаружил изрезанное тело в чемодане.

Девушка была студенткой медицинского вуза и вела блог в социальных сетях, в котором рассказывала об учебе и путешествиях. На ее аккаунте в Instagram было подписано 83 тысячи человек.