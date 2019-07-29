Главы центральных банков Беларуси и Литвы встретились в Пинске

Актуальные вопросы сотрудничества центральных банков Беларуси и Литвы обсуждались во время рабочего визита в Беларусь 26–27 июля делегации Банка Литвы.

По сообщению пресс-службы Нацбанка, в ходе переговоров делегации двух стран во главе с председателем правления Национального банка Беларуси Павлом Каллауром и председателем Банка Литвы Витасом Василяускасом обсудили, в частности, вопросы социально-экономического развития двух стран, денежно-кредитной политики и перспективных направлений сотрудничества между центральными банкам.

Также была рассмотрена тема развития цифровых технологий в банковских секторах Беларуси и Литвы.