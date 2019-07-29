Туриста из Украины зарезали в ЮАР

Украинец получил в грудь несколько ударов ножом. Причиной убийства мог стать рюкзак мужчины: злоумышленники забрали его после смерти жертвы.

Украинского туриста Ивана Иванова зарезали во время восхождения на гору в Национальном парке Столовая гора в ЮАР, сообщает korrespondent.net . Уточняется, что на 44-летнего гражданина Украины напали во время восхождения по горной тропе.

Между жертвой и тремя нападавшими завязалась драка, в ходе которой Иванов получил в грудь несколько ударов ножом. Вскоре он скончался от потери крови.

Сотрудники полиции задержали 25-летнего молодого человека, который сознался в содеянном и рассказал полицейским, где они могут найти тело туриста.