Белорус Алексей Макаров вошел в Технический совет «Форбс»

Макаров — один из основателей и CEO белорусской IT-компании Qulix Systems.

Фото: KV.by

Технический совет Forbes — это мировое сообщество владельцев, генеральных и технических директоров международных компаний, сообщает TUT.by . Сегодня Совет включает более 2000 участников — например, Amazon, Dell, Huawei, Visa, Microsoft, IBM, Intel, Xerox, SAP, Oracle, Uber, PayPal, Electronic Arts.

Отмечается, что «основная идея сообщества — дать возможность каждому его члену получить доступ к накопленным знаниям и экспертизе коллег из других городов и стран. Участники Технического совета пишут для Forbes статьи на техническую и бизнес-тематику, обсуждают на платформе вопросы бизнеса, могут найти новые контакты и общаться напрямую с топ-менеджерами компаний из разных стран».

Каждый потенциальный участник должен пройти телефонное собеседование с комиссией Технического совета Forbes. Кроме того, к желающим вступить в сообщество выдвигаются несколько требований:

— он должен быть техническим руководителем высшего звена (основатель, CEO, CTO);

— компания должна иметь представительство в США;

— рассматриваются заявки от организаций с годовым доходом не менее пяти миллионов долларов.