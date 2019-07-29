Белорус Алексей Макаров вошел в Технический совет «Форбс»
Макаров — один из основателей и CEO белорусской IT-компании Qulix Systems.
Технический совет Forbes — это мировое сообщество владельцев, генеральных и технических директоров международных компаний, сообщает
Отмечается, что «основная идея сообщества — дать возможность каждому его члену получить доступ к накопленным знаниям и экспертизе коллег из других городов и стран. Участники Технического совета пишут для Forbes статьи на техническую и бизнес-тематику, обсуждают на платформе вопросы бизнеса, могут найти новые контакты и общаться напрямую с топ-менеджерами компаний из разных стран».
Каждый потенциальный участник должен пройти телефонное собеседование с комиссией Технического совета Forbes. Кроме того, к желающим вступить в сообщество выдвигаются несколько требований:
— он должен быть техническим руководителем высшего звена (основатель, CEO, CTO);
— компания должна иметь представительство в США;
— рассматриваются заявки от организаций с годовым доходом не менее пяти миллионов долларов.