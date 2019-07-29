Бывшему чиновнику Мингорисполкома Сергею Барисевичу сократили срок наказания

Верховный суд сократил срок наказания бывшему начальнику главного управления рынка Мингорисполкома Сергею Барисевичу с 14 лет колонии усиленного режима до 13.

Решение вынесла коллегия под председательством судьи Алексея Рыбакова, сообщил БелаПАН адвокат Барисевича Виталий Перов.

Также суд исключил из дела эпизод о получении взяток от другой обвиняемой по этому делу Марины Морозовой на 32 тыс. рублей.

«Буду согласовывать с клиентом его мнение, ряд аспектов остались без внимания, и скорее всего пойдем с надзорной жалобой в прокуратуру», — сообщил адвокат.

Защита Барисевича настаивала на отмене ряда эпизодов взяточничества, подстрекательства к взятке, а также просила снизить сумму нанесенного ущерба.

В марте 2019 года Минский областной суд признал Барисевича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 16 (соучастие в преступлении), ч. 1 ст. 14 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 1, 2, 3 ст. 430 (получение взятки; повторное получение взятки; получение взятки в особо крупном размере или лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса.

В частности Барисевича обвиняли в том, что он в 2014-2016 годах склонял директора минской торговой сети «Живинка» и заведующего одним из магазинов сети к завладению имуществом предприятия и торгового объекта под угрозой лишения их должности, а также к передаче ему части похищенных средств.

Экс-чиновника также обвиняли в том, что в 2015 году он «обложил данью» магазины ОАО «Живинка», требуя от заведующих ими ежемесячного вознаграждения «за покровительство, уменьшение проверок, избежание наказания за допущенные нарушения».

Обвинение утверждало, что угрозой увольнения и оплатой покровительства чиновник руководствовался и в эпизодах с руководителями комбинатов школьного питания, которые собирали деньги с завпроизводством школьных столовых в Минске.