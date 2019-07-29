Политзаключенный Михаил Жемчужный практически все лето находится в штрафном изоляторе

По информации правозащитников, в течении июня и июля на Жемчужного наложили несколько взысканий, среди которых — помещение в ШИЗО три раза на 10 суток (10 июня, 30 июня и 10 июля).

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , за время пребывания в исправительной колонии № 9 в Горках политзаключенный неоднократно подвергался жестоким наказаниям в виде заключения в помещение камерного типа и ШИЗО. В течение последних двух лет он провел более 400 суток в экстремальных условиях.

Михаил Жемчужный — бывший доцент Витебского государственного технологического университета, кандидат технических наук, автор нескольких научных монографий и разработок, изобретатель. Участвовал в деятельности правозащитной организации «Платформа», которая занималась проблемой соблюдения прав человека в местах лишения свободы.

Жемчужного задержали в 2014 году. В июле 2015-го Витебский областной суд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну, незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, и даче взятки. Жемчужного приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев в октябре того же года кассационную жалобу на приговор, назначила ему более строгое наказание — шесть с половиной лет лишения свободы.

Представители правозащитных организаций неоднократно заявляли, что в исправительных учреждениях к Жемчужному относятся предвзято, постоянно накладывают на него дисциплинарные взыскания по формальным поводам, формируют негативный образ среди других осужденных.

14 августа Михаилу Жемчужному исполнится 64 года.