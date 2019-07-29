Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу
29 июля состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу сезона-2019/2020.
Данная стадия состоит из одного матча. Игры состоятся 3-4 августа. Хозяева указаны первыми.
«Нафтан» (Новополоцк) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино)
БАТЭ (Борисов) — «Торпедо» (Минск)
ГОБЖД (Гомель) — «Шахтер» (Солигорск)
РЦОР-БГУ (Минск) — «Ислочь» (Минский район)
«Динамо» (Минск) — «Гомель»
«Славия» (Мозырь) — «Витебск»
«Динамо» (Брест) — «Минск»
«Дняпро» (Могилев) — «Слуцк»