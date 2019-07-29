Лукашенко требует от органов власти на местах организовать выборы «на достойном уровне»

2019 и 2020 годы — особенные: пройдут две избирательные кампании. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 июля, согласовывая назначение руководителей местных органов власти.

«Партийных органов у нас нет, КПСС нет, то есть отдельно политикой заниматься некому. Все сосредоточено в ваших руках на месте. Это, наверное, отчасти и хорошо, но где-то создаются и проблемы. Я вас убедительно прошу: организовать надо на достойном уровне», — обратился Лукашенко к новоназначенным главам райисполкомов.

По словам президента, избирательные кампании — «это экзамен, к нему надо готовиться».

«Посмотрите, может, где-то что-то надо подчистить, поднять, не только в агрогородках и районных центрах — тут мы более-менее порядок навели и рабочие места создали», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Он подчеркнул, что основой политики на местах, как и в целом в стране, должно быть справедливое и честное отношение к людям. «Запрос на справедливость никуда не ушел, он только обостряется», — подчеркнул Лукашенко.

«Люди нас понимают, поддерживают нынешнюю власть. Не без критики, хватает критики. Это хорошо и правильно. Поэтому надо разговаривать с людьми, ни в коем случае не должно быть никакого давления. Отнеситесь по-человечески к людям», — сказал глава государства.