Посольство Беларуси в США помогает семье погибшей на Аляске Ники Никоновой

/ Общество
Просмотров: 234

Консульский отдел посольства Беларуси в США оказывает все необходимое содействие семье погибшей на Аляске белоруски Ники Никоновой.

«Был установлен контакт с родственниками. Предпринимаются все усилия по оказанию консульской помощи», — рассказал БелаПАН пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.


Утонувшей в США белоруской оказалась режиссер Ника Никонова

24-летние белорусы Петр Маркелов (активист инициативы Legalize Belarus) и Ника Никонова поженились 1 июля в Нью-Йорке и отправились в запланированное путешествие по Америке. На Аляске они решили увидеть брошенный автобус, прославившийся благодаря книге Джона Кракауэра и одноименному фильму «В диких условиях».

На обратном пути, 25 июля, когда молодые люди пытались перейти реку Текланика, Никонова утонула. Маркелову удалось вытащить ее из воды, но она была уже мертва.

В интернете был начат сбор средств, чтобы помочь семье погибшей с оплатой расходов, связанных с похоронами и транспортировкой тела. За двое суток было собрано более 20 тысяч долларов.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-США погибла белоруска Персона: Вероника Никонова Анатолий Глаз Петр Маркелов

Другие материалы на эту тему:

Утонувшей в США белоруской оказалась режиссер Ника Никонова

Утонувшей в США белоруской оказалась режиссер Ника Никонова

«Ни разу не видел быдла». Американцу понравился Минск, и он хочет в ПВТ

«Ни разу не видел быдла». Американцу понравился Минск, и он хочет в ПВТ

Лукашенко: выход США из ДРСМД — это катастрофа, особенно для нас

Лукашенко: выход США из ДРСМД — это катастрофа, особенно для нас

Беларусь хочет хороших отношений с РФ и нормальных с Западом

Беларусь хочет хороших отношений с РФ и нормальных с Западом