Посольство Беларуси в США помогает семье погибшей на Аляске Ники Никоновой

Консульский отдел посольства Беларуси в США оказывает все необходимое содействие семье погибшей на Аляске белоруски Ники Никоновой.

«Был установлен контакт с родственниками. Предпринимаются все усилия по оказанию консульской помощи», — рассказал БелаПАН пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

24-летние белорусы Петр Маркелов (активист инициативы Legalize Belarus) и Ника Никонова поженились 1 июля в Нью-Йорке и отправились в запланированное путешествие по Америке. На Аляске они решили увидеть брошенный автобус, прославившийся благодаря книге Джона Кракауэра и одноименному фильму «В диких условиях».

На обратном пути, 25 июля, когда молодые люди пытались перейти реку Текланика, Никонова утонула. Маркелову удалось вытащить ее из воды, но она была уже мертва.

В интернете был начат сбор средств, чтобы помочь семье погибшей с оплатой расходов, связанных с похоронами и транспортировкой тела. За двое суток было собрано более 20 тысяч долларов.