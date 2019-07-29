Андреа Викторин провела прощальную встречу с главой МИД Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 29 встретился с главой представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин по случаю завершения ею дипломатической миссии.

Фото пресс-службы МИД Беларуси

По словам Макея, Викторин внесла весомый личный вклад в процесс поступательной нормализации белорусско-европейских отношений.

За время ее работы в Беларуси «существенно активизировался политический диалог с исполнительными структурами Европейского союза, приобрели регулярный характер заседания координационной группы Беларусь — ЕС и отраслевых диалогов, расширилось инвестиционное взаимодействие, увеличились объемы технической помощи Евросоюза для Беларуси», говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Отмечается, что «стороны вплотную приблизились к подписанию соглашений об упрощении визовых процедур и реадмиссии».

Макей и Викторин обсудили перспективные задачи, стоящие на повестке дня Беларуси и ЕС. Глава МИД Беларуси подчеркнул важность полной отмены Евросоюзом остающихся санкций в отношении Беларуси, скорейшего завершения процесса согласования приоритетов партнерства и запуска переговоров по новому базовому соглашению между Беларусью и Евросоюзом.

Беларусь, отметил Макей, нацелена на работу по формированию полноценной двусторонней договорно-правовой базы, наполнению повестки дня инициативы «Восточное партнерство» «конкретным и полезным для граждан по обе стороны границы содержанием».

Макей пожелал Викторин дальнейших успехов в дипломатической карьере и выразил надежду, что ее преемник на посту главы представительства ЕС в Беларуси «будет отличаться такой же активностью и нацеленностью на результат в развитии белорусско-европейского сотрудничества».

Как сообщалось ранее, на должность главы представительства ЕС в Беларуси номинирован нынешний глава управления Европейской службы внешних действий по России Дирк Шубель. Андреа Викторин возглавит представительство ЕС в Армении.