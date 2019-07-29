Владельцы velcom | A1 назвали условия для инвестирования в Беларусь

Основным условием для таких инвестиций главный финансовый специалист компании назвал возможность получить «серьезную долю частотного спектра 5G» в случае их распределения в Беларуси, передает БелаПАН.

«Значительная часть наших инвестиционных планов на ближайшие годы зависит от распределения частот телекоммуникационного стандарта 5G. Мы готовы к серьезным инвестициям в развитие технологии 5G в Беларуси, основываясь на ноу-хау нашей компании, которые уже опробованы в Австрии», — заявил Зигфрид Майрхофер.

5G (сокращение от английского fifth generation) — пятое поколение технологий мобильной связи, более совершенное по сравнению с технологиями 4G, которые широко используются в настоящее время. Оно характеризуется более мощной пропускной способностью.

A1 Telekom Austria Group управляет телекоммуникационными компаниями в семи странах Европы. В Беларуси она владеет компанией velcom | A1. По данным, которые озвучил Зигфрид Майрхофер, velcom | A1 занимет второе место на рынке конвергентных телекоммуникационных услуг в Беларуси. По состоянию на 30 июня 2019 года число их мобильных подписчиков достигло 4,869 миллиона. Общий доход компании по итогам первого полугодия 2019 года составил 199 миллионов рублей, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

При этом Зигфрид Майрхофер отметил, что «Беларусь имеет самую плохую сеть 4G в Европе по всем аспектам ее работы». В качестве главной причины такой ситуации представитель A1 Telekom Austria Group назвал монополию на предоставление технологии 4G в нашей стране.

«Мы верим в то, что если между операторами существует реальная конкуренция, каждая компания старается работать как можно лучше. Все зависит от решения властей Беларуси. Если они сделают выбор в пользу рынка с реальной сильной конкуренцией вместо монополии, это принесет инвестиции в страну», — отметил Зигфрид Майрхофер.

Как было озвучено на встрече, Беларусь и Руанда остаются единственными в мире странами, в которых существует монополоия на предоставление услуг 4G. В Беларуси поставщиком этой услуги является компания beСloud.

«Мы готовы серьезно инвестировать в 5G в Беларуси, если получим серьезную долю данного частотного спектра. Эта технология позволит не просто сделать интернет в Беларуси более быстрым – она позволит предложить принципиально новые решения для бизнеса, основанные на технологии нарезки цифровых ресурсов или предоставления выделенных каналов мобильной связи для различных предприятий», — заявил Зигфрид Майрхофер.