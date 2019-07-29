Задержана лжесотрудница центра гигиены и эпидемиологии, «штрафовавшая» магазины

/ Общество
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Сотрудниками уголовного розыска Советского РОВД Гомеля задержана 29-летняя жительница Борисовского района, подозреваемая в мошенничестве.

Предполагается, что задержанная представлялась сотрудницей центра гигиены и эпидемиологии и под видом выявления нарушений взимала с торговых объектов штрафы.

Один из таких эпизодов зафиксирован 26 июля в деревне Залесье Чечерского района. Подозреваемая провела проверку в магазине «Товары для дома», выявила нарушения и взяла в качестве штрафа 45 рублей.

Сейчас проверяется причастность жительницы Борисовского района к аналогичным мошенническим действиям на территории Гомельской области, сообщает gomel.mvd.gov.by.
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Тэги: мошенничество Город: Гомель

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