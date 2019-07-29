Задержана лжесотрудница центра гигиены и эпидемиологии, «штрафовавшая» магазины

Сотрудниками уголовного розыска Советского РОВД Гомеля задержана 29-летняя жительница Борисовского района, подозреваемая в мошенничестве.

Предполагается, что задержанная представлялась сотрудницей центра гигиены и эпидемиологии и под видом выявления нарушений взимала с торговых объектов штрафы.

Один из таких эпизодов зафиксирован 26 июля в деревне Залесье Чечерского района. Подозреваемая провела проверку в магазине «Товары для дома», выявила нарушения и взяла в качестве штрафа 45 рублей.