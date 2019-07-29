Лукашенко вскоре проинспектирует некоторые районы Могилевщины

Александр Лукашенко планирует до конца года посетить юго-восточные районы Могилевской области. Об этом он сообщил 29 июля, согласовывая назначение ряда руководителей местных исполнительных органов.

«Ближайшее время, даже в этом году, побуду на юго-востоке, я уже планировал. Я там пролетел, посмотрел, но надо сесть и основательно посмотреть, как реализуется эта программа [по развитию юго-восточных районов Могилевской области]. Поэтому встретимся с руководителями и обсудим», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он поинтересовался, как «поднимаются слабые хозяйства». «Как живет “Овсянка”? Надо подтягивать. Это одно из сильнейших хозяйств было у нас в Беларуси, не говоря о Горецком районе. Не как “Рассвет” для Кировского района, но очень важное. Горецкий район — ведущий район в стране, его надо поддерживать. Когда-то к “Дажынкам” там порядок навели. Конечно, надо чтобы организация была достойная», — заявил глава государства.

Лукашенко упомянул Круглянский район Могилевской области. «Это приличный район, работать там можно и нужно. Но проблем хватит. Я раз двадцать в год вижу район как на ладони. Там неплохая ситуация, не с нуля начинать. Небольшой район, и правильное в свое время было выбрано направление, надо просто поддерживать», — считает он.