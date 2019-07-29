Правительство Великобритании потратит 100 млн фунтов на информационную кампанию в поддержку Брекзита
Правительство Великобритании намерено потратить около ста миллионов фунтов на кампанию по информированию граждан о выходе из Евросоюза без соглашения.
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Эта кампания станет самой крупной информационной кампанией правительства Великобритании со времен Второй мировой войны.
По данным SkyNews, новый британский премьер Борис Джонсон решительно настроен вывести Великобританию из состава ЕС уже 31 октября.