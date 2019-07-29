На строительстве АЭС пострадали двое рабочих, упавших вместе с люлькой
Двое работников строительного предприятия, выполнявших утеплительные работы на административном здании лабораторно-бытового комплекса АЭС в Островце, получили травмы в результате чрезвычайной ситуации.
Как
Причиной падения предварительно называется сбой в работе оборудования.
На месте инцидента работали представители Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента государственной инспекции труда.
Опрошены очевидцы, изучается документация по организации охраны труда и технике безопасности, назначены экспертизы.