Арина Соболенко сохранила за собой место в десятке мирового рейтинга

21-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила за собой десятую строку мирового одиночного рейтинга. Обновленные табели о рангах Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала 29 июля.

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В топ-50 входят еще две белоруски. 38-е место занимает 29-летняя Виктория Азаренко, а 25-летняя Александра Саснович опустилась на 45-ю строку, потеряв за неделю три позиции.

Во второй сотне только одна белоруска — Вера Лапко, занимающая 121-ю строку (120-я на прошлой неделе). В третьей сотне Беларусь также представлена одной теннисисткой — Ольга Говорцова сейчас располагается на 203-й позиции.

Титул первой ракетки планеты по-прежнему принадлежит австралийке Эшли Барти. Следом за ней идут Наоми Осака (Япония), Каролина Плишкова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Кики Бертенс (Нидерланды), Петра Квитова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), Слоан Стивенс и Серена Уильямс (обе — США).

Арина Соболенко и Виктория Азаренко на этой неделе выступают на крупном турнире в американском Сан-Хосе.