Силач Кирилл Шимко хочет пригласить в Беларусь Арнольда Шварценеггера

Известный белорусский силач, руководитель общественного объединения «Будь здоров» Кирилл Шимко намерен в следующем году пригласить в Беларусь Арнольда Шварценеггера — в качестве гостя спортивный фестиваль «SHIMKO собирает друзей».

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«В следующем году мы планируем пригласить Арнольда Шварценеггера на наш фестиваль здорового образа жизни. Он также исповедует культуру спорта и ЗОЖ. У него есть свой проект Arnold Classic. Сначала он проходил в Америке, потом перебрался в Европу, и сейчас даже в России его начинают проводить. Беларусь рядом, и мы надеемся, что Арнольд Шварценеггер посетит нашу страну. Это будет что-то невероятное», — рассказал Кирилл Шимко агентству «Минск-Новости» .

В этом году фестиваль «SHIMKO собирает друзей» проходил 19-21 июля на берегу Дубровского водохранилища. Участие в нем принимал известный голливудский актер Стивен Сигал.