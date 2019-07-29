В Минске открыли бюст узбекскому поэту Алишеру Навои

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29 июля в Минске в сквере по улице Свердлова открыли бюст Алишеру Навои — узбекскому поэту, мыслителю и государственному деятелю XV века.

«Алишер Навои был не только поэтом, но и великим гуманистом. Труды его переведены на многие языки мира. Своей глубокой философией и разнообразием образов он привлекает и сегодня множество людей к своим произведениям. Можно сказать смело, что это наследие всего человечества», — отметила на церемонии открытия бюста вице-спикер Совета Республики Марианна Щеткина, сообщает агентство «Минск-Новости».

Бюст одному из основателей узбекской литературы был установлен в рамках проходящего в Минске Форума регионов Беларуси и Узбекистана.

 

 

Фото Сергея Шелега / minsknews.by
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Тэги: Беларусь-Узбекистан Персона: Марианна Щеткина Город: Минск

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