В Минске открыли бюст узбекскому поэту Алишеру Навои

29 июля в Минске в сквере по улице Свердлова открыли бюст Алишеру Навои — узбекскому поэту, мыслителю и государственному деятелю XV века.

«Алишер Навои был не только поэтом, но и великим гуманистом. Труды его переведены на многие языки мира. Своей глубокой философией и разнообразием образов он привлекает и сегодня множество людей к своим произведениям. Можно сказать смело, что это наследие всего человечества», — отметила на церемонии открытия бюста вице-спикер Совета Республики Марианна Щеткина, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Бюст одному из основателей узбекской литературы был установлен в рамках проходящего в Минске Форума регионов Беларуси и Узбекистана.

Фото Сергея Шелега / minsknews.by