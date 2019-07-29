30 июля в Беларуси ожидается теплая погода преимущественно без осадков

Во вторник, 30 июля, в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по юго-западу прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы.

Температура воздуха минимальная ночью от +7..+9°С по северо-востоку до +18..+20°С по юго-западу. Максимальная температура в середине дня +17..+23°С, по юго-западу +24..+28°С.

В последующие два дня, 31 июля и 1 августа, характер погоды существенной не изменится.

31 июля ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-западу, а днем в отдельных районах по северо-востоку пройдут кратковременные дожди. Температура минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +14..+21°С, по югу до +25°С.