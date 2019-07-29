Гомельскому белково-жировому заводу разрешили поставки в Россию

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Россельхознадзор сообщил об отмене с 29 июля ограничений на поставки в Россию продукции Гомельского белково-жирового завода.


Россельхознадзор уничтожил еще 104 тонны продуктов, ввезенных из Беларуси

Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, поясняется в релизе Россельхознадзора.

Санкции в отношении гомельского предприятия были введены 11 апреля в связи с повторным выявлением несоответствия массовой доли жира в кормовой мясокостной муке.

Отправляемая в Россию продукция должна быть выработана не ранее 29 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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Тэги: Россельхознадзор белково-жировой завод Город: Гомель

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