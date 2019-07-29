Гомельскому белково-жировому заводу разрешили поставки в Россию

Россельхознадзор сообщил об отмене с 29 июля ограничений на поставки в Россию продукции Гомельского белково-жирового завода.

Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, поясняется в релизе Россельхознадзора.

Санкции в отношении гомельского предприятия были введены 11 апреля в связи с повторным выявлением несоответствия массовой доли жира в кормовой мясокостной муке.

Отправляемая в Россию продукция должна быть выработана не ранее 29 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.