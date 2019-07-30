Сбежавшему из-под стражи борисовчанину грозит еще один срок
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Сбежавшему из-под стражи жителю Борисова, которого обвиняют в совершении серии краж, грозит еще один срок.
Кроме наказания за хищения (если вина будет доказана в суде) его могут обвинить по ч. 1 ст. 413 УК, санкции которой предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.
При расследовании нового дела, сообщили следователи, «особое внимание уделяется установлению причин и условий, способствовавших произошедшему».
Ранее сообщалось, что молодой человек сбежал вечером 26 июля и был задержан правоохранителями на следующий день в доме своего знакомого.