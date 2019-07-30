Сегодня сильно похолодает – объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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Уже со второй половины дня в Беларуси существенно похолодает. Сегодня, по прогнозам синоптиков, погоду на территории страны в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (только на юго-западе скажется влияние фронтального раздела).

Как отмечается, ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).

Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Днем воздух прогреется до +17..+23°C (в юго-западных регионах – до +29°C. Вечером температура воздуха значительно снизится.

В столице вероятность дождя очень высока, возможна гроза. Температура воздуха:

  • утром +15..+17°C;
  • днем +20..+22°C;
  • вечером +16..+18°C.
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Тэги: погода

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